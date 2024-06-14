Erzurum ve Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Erzurum ve Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Erzurum ve Rize'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 200 gram sentetik uyuşturucu, 19 uyuşturucu hap, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 100 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve diğer 5 kişi ise salıverildi.

14.06.2024 23:49
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Erzurum ve Rize'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından "uyuşturucu madde imali ve ticareti" suçunu örgütlü işleyenlere yönelik, Erzurum'un İspir ilçesi ile Rize'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Adreslerde narkotik köpekleriyle yapılan aramada 200 gram sentetik uyuşturucu, 19 uyuşturucu hap, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 100 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, yivli av tüfeği, mavzer, 5 silah üstü dürbün, silah için mesafe ölçer, 2 el telsizi, çeşitli çaplarda 75 fişek, 11 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 5 kişi ise ifadelerinin ardından salıverildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum ve Rize'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika

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