 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzurum ve Tunceli'de Kar Yağışı ve Tipi Nedeniyle Yüzlerce Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum ve Tunceli'de Kar Yağışı ve Tipi Nedeniyle Yüzlerce Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Erzurum ile Tunceli'de yaşanan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 164 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Erzurum'da 9 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamazken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürdü. Tunceli'de ise kent merkezi ile birçok ilçede kar yağışı nedeniyle 155 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum ve Tunceli\'de Kar Yağışı ve Tipi Nedeniyle Yüzlerce Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı
17.01.2024 - 10:25,  Güncelleme: 10:27
Abone Ol

Erzurum ile Tunceli'de kar yağışı ve tipi nedeniyle 164 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı mahalle yollarındaki karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Tunceli'de de kent merkezi ile Ovacık, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt ve Hozat ilçelerinde dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde yer yer 2 metreye ulaştığı şehirde, olumsuz hava koşulları yüzünden 155 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için iş makineleri desteğinde çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Erzurum, Tunceli, Ulaşım, Hava Durumu, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum ve Tunceli'de Kar Yağışı ve Tipi Nedeniyle Yüzlerce Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı - Son Dakika


11:41
Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34
CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:19
Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11
Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:04
MİT'in internet sitesindeki 'Vatan için her an her yerde' yazısı değişti MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:00
Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
10:58
Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Son Dakika
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:19 Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11 Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04 MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:04 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:00 Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
10:58 Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor
10:57 Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor
10:31 Saatlerinizi gece 01.11'e kurun! Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu için nefesler tutuldu
10:30 Mansur Yavaş'tan emeklilere destek sözü! Her ay yapılacak ödemeleri tek tek paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 12:02:46. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum ve Tunceli'de Kar Yağışı ve Tipi Nedeniyle Yüzlerce Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement