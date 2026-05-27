Palandöken\'de Aile Kavgası: 5 Yaralı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.
Toparlak Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.
