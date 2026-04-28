Erzurumspor Başkanı Dal: 'Zorluk Hava Şartlarından Değil, Sahadaki Mücadeleden Kaynaklanacak'

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, basın toplantısında şampiyonluğu değerlendirdi. Dal, Erzurum'da kar yağışından dolayı son 10 yılda ertelenen bir maç olmadığını vurgulayarak, 'Buna rağmen dışarıda sürekli bir 'zor deplasman, hava şartları' algısı oluşturuluyor. Birileri 'Süper Lig'in en zor deplasmanlarından biri Erzurum' diyor. Evet, Erzurum zor bir deplasmandır. Ama bu zorluk hava şartlarından değil, sahadaki mücadeleden kaynaklanacaktır' ifadelerini kullandı.

Başkan Dal, şampiyonluğun uzun süredir verilen emeğin, sabrın ve doğru adımların bir sonucu olduğunu belirterek, 'Bu gurur Erzurum'un gururudur. Bu şampiyonluk tüm Erzurumlulara hayırlı olsun' dedi. Dal, kulübe destek veren herkese teşekkür ederken, sosyal medyadaki bireysel çalışmaların kulübe doğrudan katkı sağlamadığını, desteklerin kulübün kasasına, futbolcusunun primine ve deplasman giderlerine dönüşmesi gerektiğini söyledi.

Sezona Serkan Özbalta ile başladıklarını hatırlatan Dal, taraftardan zaman zaman haklı serzenişler duyduklarını ancak istikrarın başarıyı getirdiğini gördüklerini ifade etti. Dal, 'Erzurumspor, 1. Lig tarihindeki en yüksek puanına ulaşarak sezonu şampiyon tamamladı' dedi.

Geçmişte yaşanan hakem hataları ve algı operasyonlarına değinen Dal, 'Erzurumspor, Türk futbolunun köklü çınarlarına karşı sahada hak ederek mücadele eden bir takımdır ve bu kimliğini her zaman koruyacaktır' diye konuştu. Dal, rakiplere saygı duyduklarını ve her maça kazanmak için çıkacaklarını belirtti.

Son olarak, Erzurumspor'un sadece sportif bir yapı olmadığını, idari ve ekonomik olarak güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Dal, 'Bu köprü yıkılırsa hepimiz altında kalırız. Ya geçeceğiz ya da o köprünün altında kalacağız' dedi.