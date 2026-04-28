Erzurumspor Başkanı Dal: 'Zorluk Hava Şartlarından Değil, Sahadaki Mücadeleden Kaynaklanacak'

28.04.2026 10:21
Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, basın toplantısında şampiyonluğu değerlendirdi. Dal, Erzurum'da kar yağışından dolayı son 10 yılda ertelenen bir maç olmadığını vurgulayarak, 'Buna rağmen dışarıda sürekli bir 'zor deplasman, hava şartları' algısı oluşturuluyor. Birileri 'Süper Lig'in en zor deplasmanlarından biri Erzurum' diyor. Evet, Erzurum zor bir deplasmandır. Ama bu zorluk hava şartlarından değil, sahadaki mücadeleden kaynaklanacaktır' ifadelerini kullandı.

Başkan Dal, şampiyonluğun uzun süredir verilen emeğin, sabrın ve doğru adımların bir sonucu olduğunu belirterek, 'Bu gurur Erzurum'un gururudur. Bu şampiyonluk tüm Erzurumlulara hayırlı olsun' dedi. Dal, kulübe destek veren herkese teşekkür ederken, sosyal medyadaki bireysel çalışmaların kulübe doğrudan katkı sağlamadığını, desteklerin kulübün kasasına, futbolcusunun primine ve deplasman giderlerine dönüşmesi gerektiğini söyledi.

Sezona Serkan Özbalta ile başladıklarını hatırlatan Dal, taraftardan zaman zaman haklı serzenişler duyduklarını ancak istikrarın başarıyı getirdiğini gördüklerini ifade etti. Dal, 'Erzurumspor, 1. Lig tarihindeki en yüksek puanına ulaşarak sezonu şampiyon tamamladı' dedi.

Geçmişte yaşanan hakem hataları ve algı operasyonlarına değinen Dal, 'Erzurumspor, Türk futbolunun köklü çınarlarına karşı sahada hak ederek mücadele eden bir takımdır ve bu kimliğini her zaman koruyacaktır' diye konuştu. Dal, rakiplere saygı duyduklarını ve her maça kazanmak için çıkacaklarını belirtti.

Son olarak, Erzurumspor'un sadece sportif bir yapı olmadığını, idari ve ekonomik olarak güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Dal, 'Bu köprü yıkılırsa hepimiz altında kalırız. Ya geçeceğiz ya da o köprünün altında kalacağız' dedi.

Bybit’in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler Bybit'in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler?
Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı İki çocuk, feci şekilde can verdi Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi
Iğdır’da 2 kişi silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu Iğdır'da 2 kişi silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu
56 değil sanki 26 Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı 56 değil sanki 26! Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı!
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı
Dursun Özbek’ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar Dursun Özbek'ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar

10:29
Fenerbahçe’de derbi sonrası ortalık fena karışmış: Kadro dışı bırakın
Fenerbahçe'de derbi sonrası ortalık fena karışmış: Kadro dışı bırakın
09:49
Herkes merak ediyordu Tedesco’nun neden kovulduğu ortaya çıktı
Herkes merak ediyordu! Tedesco'nun neden kovulduğu ortaya çıktı
09:48
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
09:40
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’a verilen cezaya bakın
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın
09:38
Putin’in müttefikine ait 500 milyon dolarlık süper yat, Hürmüz Boğazı’nı geçti
Putin'in müttefikine ait 500 milyon dolarlık süper yat, Hürmüz Boğazı'nı geçti
08:57
Dev bankaya operasyon 4 yönetici gözaltında
Dev bankaya operasyon! 4 yönetici gözaltında
