Eş-Şara'nın Suudi Arabistan Ziyareti

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- Suriye Devlet Başkanı eş- Şara'dan ilk yurt dışı ziyareti için Suudi Arabistan'da

RİYAD - Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ilk yurt dışı gezisini Suudi Arabistan'a gerçekleştiriyor.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı gezisini Suudi Arabistan'a gerçekleştiriyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaşan eş-Şara ve heyeti, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda Riyad Bölgesi Vali Yardımcısı Prens Muhammed bin Abdülrahman bin Abdülaziz ve diğer bazı yetkililer tarafından karşılandı. Eş-Şara temasları kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelecek. Ziyaretinde Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin eşlik edeceği eş-Şara, Suudi yetkililerle de bir araya gelerek ikili ilişkiler, insani yardımlar ve ekonomik iş birliği konularını ele alması bekleniyor.