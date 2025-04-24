Eş-Şebab'ın Wargaadhi Üssü Saldırısı Başarısızlıkla Sonuçlandı

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'nin Orta Şebelle bölgesinde yer alan Wargaadhi yerleşimindeki askeri üsse saldırı düzenledi.

Terör örgütü Eş-Şebab tarafından, Wargaadhi yerleşimindeki askeri üsse düzenlenen saldırının ardından Somali Ulusal Ordusu ile örgüt mensupları arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Somali Ordusu 18. Tugay Komutanı Muhammed İbrahim İntarfer, çatışmanın ardından yayımladığı videolu mesajında, bölgede kontrolü ele aldıklarını ve terör örgütünün çekilmek zorunda kaldığını söyledi.

İntarfer, "Terör örgütü bölgeye saldırdı ancak Somali Ulusal Ordusu ve yerel halkın direnişiyle karşılaştılar ve geri çekilmek zorunda kaldılar." dedi.

Eş-Şebab'ın sosyal medyadaki "üssün ele geçirildiğine" yönelik iddialarını yalanlayan İntarfer, ne şehrin ne de üssün terör örgütünün eline geçtiğini söyledi.

Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da El-Şebab terörist grubunun köy ve ordu üssünü ele geçirdiği iddialarını yalanladı.

Açıklamada, Wargaadhi'de yürütülen operasyon kapsamında çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Wargaadhi yerleşimi, Orta Şebelle'deki en stratejik ve en büyük ikinci askeri üs konumda bulunuyor.