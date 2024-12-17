Esad Rejiminden Askeri Evraklar Bulundu - Son Dakika
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Esad Rejiminden Askeri Evraklar Bulundu

Suriye'nin M5 karayolunda terk edilmiş bir askeri araçtan binlerce sayfa evrak ortaya çıktı.

17.12.2024 22:11
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- Esad rejimine ait binlerce sayfa askeri evrak yol kenarında bulundu

M5 karayolunda terk edilmiş araçtan askeri evraklar çıktı

ŞAM - Suriye'de M5 karayolunda terk edilmiş halde duran bir askeri araçtan yol kenarına saçılan binlerce sayfa askeri evrak bulundu.

Suriye'nin önemli şehirlerini bağlayan başkent Şam ve Halep arasındaki uluslararası M5 karayolunda bulunan kullanılamaz haldeki terkedilmiş araçlar görüntülendi. Yağmalanmış bir askeri araçtan binlerce sayfa askeri evrak yol kenarına saçılmış halde bulundu. Evraklarda askerlerin hangi bölgede görev yaptığı, hangi aracı kullanarak nereye gittiği ve birçok askeri görev emri olduğu görüldü.

Muhalif grupların başkent Şam'a ilerlemesinde kilit rol oynayan M5 karayolunda rejime ait yakılmış ve yağmalanmış onlarca askeri ve sivil araç yol kenarlarında terkedilmiş halde bulunmuştu.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

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