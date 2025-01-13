Esad Rejiminin Düşüşü Araç Fiyatlarını Düşürdü - Son Dakika
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Esad Rejiminin Düşüşü Araç Fiyatlarını Düşürdü

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Suriye'de Esad rejimi sonrası araç fiyatları düştü, alım-satımda artış yaşandı.

13.01.2025 10:43
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- Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle araç fiyatlarında düşüş yaşandı

ŞAM - Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından araç fiyatlarında düşüş yaşanırken, araç alım ve satımında artış görüldü.

Suriye'de hayat pahalılığı ve geçim sıkıntılarına neden olan 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasıyla refah seviyesindeki yükseliş ve ekonomide iyiye gidiş sürüyor. Rejimin devrilmesinin ardından İdlib'ten araç geçişinin yaşandığı başket Şam'da tavan olan araç fiyatlarında gözle görülür düşüş yaşandı. Suriyeliler, fiyatlarda yaşanan düşüşle araç alım ve satımında artış olduğunu belirtti.

"Aracın fiyatı rejim devrilmeden önce 27 bin dolardı, bugün fiyatı 10 bin dolar"

Rejimin devrilmesinin ardından araç fiyatlarında çok büyük düşüş olduğunu kaydeden Abdullah Nana, "KIA marka Rio model aracın fiyatı rejim devrilmeden önce 27 bin dolardı, bu gün fiyatı 10 bin dolar. İnsanlar fiyatların düşeceği için araba almaktan daha korkuyor ama gün geçtikçe satış artıyor. Hyundai marka Elantra model 2014 çıkışlı araç şu an 9 bin 500 dolar civarında. Aracın fiyatını temizliği belirliyor" dedi.

"Bu araba 40 bin dolardı, şu an 6 bin ile 10 bin dolar arasında"

Suriyeli Hişam Esadad ise, "Rejim devrildikten sonra araç fiyatları daha iyi durumda. Mesela bu araba 40 bin dolardı, şu an 6 bin ile 10 bin dolar arasında. Arabanın temizliğine göre fiyatı değişiyor. KIA marka Rio model araç önceden 15 bin dolardı, şu an 4 bin ile 6 bin dolar arasında. Şu an araç satışı daha iyi durumda" dedi.

"Önceki fiyata göre şimdi 10 araba alırsın"

Önceki fiyatlara oranla şu an 10 araba alınabileceğini ifade eden Heysam Elbiyd, "Bu araba rejim devrilmeden önce 40 bin dolardı, şimdi 5 bin dolar. Önceki fiyata göre şimdi 10 araba alırsın" dedi.

Esad Rejiminin Düşüşü Araç Fiyatlarını Düşürdü
Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Güncel, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esad Rejiminin Düşüşü Araç Fiyatlarını Düşürdü - Son Dakika

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