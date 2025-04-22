Esat Erçetingöz'ün 'Flamingo Adası' Sergisi İzmir'de Açılıyor - Son Dakika
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Esat Erçetingöz'ün 'Flamingo Adası' Sergisi İzmir'de Açılıyor

Gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Esat Erçetingöz'ün 'Flamingo Adası' isimli sergisi, 24 Nisan 2025'te Bornova Belediyesi Müze Müdürlüğü ev sahipliğinde sanatseverlerle buluşacak. Sergide, İzmir Kuş Cenneti'nde çekilen flamingoların doğal yaşamını belgeleyen 40 özel eser yer alacak.

22.04.2025 11:21  Güncelleme: 12:39
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(İZMİR) - Gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Esat Erçetingöz'ün "Flamingo Adası" isimli sergisi, Bornova Belediyesi Müze Müdürlüğü ev sahipliğinde sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, 24 Nisan 2025 saat 14.00'te Galeri Hamam Sanat'ta açılacak.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Magazin Gazetecileri Derneği Başkanı Erçetingöz, flamingoların doğal yaşamını belgelediği 40 özel eseri Bornovalı sanatseverlerle paylaşacak. Avrupa'nın en büyük yapay flamingo üreme adası İzmir Kuş Cenneti'nde çekilen kareler, Bornova Belediyesi Müze Müdürlüğü ev sahipliğinde sergilenecek.

Esat Erçetingöz, sergide yer alan eserlere ilişkin, " Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldığım özel izinle İzmir Kuş Cenneti'ndeki 6 bin 440 metrekarelik Flamingo Adası'nda anne flamingolar ve yeni doğmuş simsiyah yavrularının 640 kare fotoğrafını çektim. Bu sergide bunlardan seçtiğim 40 özel kareyi izleyicilere sunuyorum. İzmir'in bu eşsiz zenginliğini korumak ve bu konuda farkındalık yaratmak için fotoğrafın gücüne inanıyorum" dedi.

Başkan Eşki'den sanata ve doğaya vefa

Bornovalıları serginin açılışına davet eden Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Bornova sadece tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil, doğa sevgisiyle de öne çıkan bir kent. Esat Erçetingöz'ün bu değerli sergisi, doğanın bize sunduğu mucizeleri sanatsal bir dille yansıtıyor. Bornova Belediyesi olarak doğayı sanatla buluşturmak bizim kimliğimizin bir parçası. Kuş Cenneti gibi dünya çapında öneme sahip doğal alanların korunması ve bu bilincin yaygınlaştırılması için bu tür etkinliklere her zaman destek vereceğiz" diye konuştu.

Tarihi hamamda sanatın izi

Galeri Hamam Sanat, Bornova Belediyesi Müze Müdürlüğü bünyesinde tarihi bir hamam yapısından dönüştürülerek kentte sanatın yeni adresi oldu. Mekan, tarihi dokusunu koruyarak modern sanat eserleri için eşsiz bir sergileme alanı sunuyor. Yerel ve ulusal sanatçıların eserlerini ağırlayan galeri, Bornova'nın sanatla yaşayan ruhuna katkı sağlıyor.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esat Erçetingöz'ün 'Flamingo Adası' Sergisi İzmir'de Açılıyor - Son Dakika

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