Esed'in Kuzeni Savaş Suçları ile Yargılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esed'in Kuzeni Savaş Suçları ile Yargılanıyor

Esed\'in Kuzeni Savaş Suçları ile Yargılanıyor
10.05.2026 20:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atef Necib, Suriye'deki savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla ilgili mahkemeye çıkıyor.

Suriye'de bugün ikinci kez hakim karşısına çıkan Beşşar Esed'in kuzeni ve eski Dera Siyasi Güvenlik Şube Başkanı Atef Necib aleyhindeki suçlamaların "savaş suçu" ve "insanlığa karşı suç" kapsamında değerlendirildiği açıklandı.

Ülkede 2011 yılında Dera'da başlayan olaylara ilişkin görülen davada, devrik lider Esed'in kuzeni Necib yeniden hakim karşısına çıktı.

Başkent Şam'daki Adalet Sarayı'nda görülen duruşmada hakim, Necib'e "protestoların bastırılması sırasında aşırı güç kullanımı, keyfi öldürme, işkence, sistematik toplu öldürmelere katılım ve Ömeri Camii baskınında ve rejimin siyasi-askeri yapısıyla beraber katliamların uygulanmasında rol üstlenme" gibi suçlamalar yöneltti.

Mahkeme heyeti, söz konusu eylemlerin yaşam hakkı, ifade özgürlüğü ve çocuk hakları gibi temel hakların ihlali anlamına geldiğini belirterek, bu nedenle dosyanın "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" kapsamında değerlendirildiğini açıkladı.

Ayrıca yargılamanın zamanaşımına uğramayacağı ve af kapsamına alınamayacağı vurgulandı.

Necib, suçlamaları reddetti

Duruşmada savunma yapan Necib ise suçlamaları reddetti.

Necib, Dera'daki çocukların gözaltına alınması konusunda bilgisi olmadığını savunarak, "Dera halkı nasıl öğrendiyse ben de öyle öğrendim." dedi.

Görev yaptığı şubede yasal yaşın altında hiç kimsenin gözaltına alınmadığını iddia eden Necib, protestoculara ateş açanların siyasi güvenlik birimine değil, diğer güvenlik kurumlarına bağlı unsurlar olduğunu öne sürdü.

Necib, Ömeri Camii'ne düzenlenen baskına siyasi güvenlik şubesi personelinin katılmadığını, göstericilere ateş açan bir hava istihbarat mensubunu gözaltına aldığını iddia etti.

Necib, dönemin güvenlik komitesinde yer almasına rağmen alınan kararlara karşı çıktığını ve eski Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Hişam Bahtiyar dışında karar alma mekanizmasında etkili olmadığını savundu.

Mahkeme, duruşmanın 19 Mayıs Salı günü saat 10.00'a ertelenmesine karar verdi.

Beşşar Esed ve amcası Mahir Esed gıyabi yargılanıyor

Geçici Adalet Ulusal Heyeti Üyesi Redif Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Necib'in yanı sıra firari sanıklar Beşşar Esed ile kardeşi Mahir Esed'in yargılandığı davanın ikinci duruşmasının gerçekleştirildiğini belirtti.

Mustafa, mahkemenin sanıkların mal varlıklarının dondurulması ve medeni haklarının kaldırılması yönünde tedbir kararı aldığını kaydetti.

Duruşmada hakimin, Necib'e yöneltilen suçlamaların "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında" değerlendirildiğini aktaran Mustafa, "Suçlamalar arasında kasten öldürme, kasıtlı cinayet ve yaygın ve sistematik işkence uygulamaları yer alıyor. dedi.

Hakimin "İşkenceye Karşı Sözleşme, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme" gibi uluslararası metinlere atıfta bulunarak iddianın hukuki çerçevesini güçlendirdiğini kaydeden Mustafa, dosyada çok sayıda delil ve belgenin bulunduğunu, bunların ilerleyen duruşmalarda mahkemeye sunulmaya devam edileceğini söyledi.

Bir sonraki aşamada sanığın sorgusunun sürdürülmesi ve tanıkların dinlenmesinin planlandığını aktaran Mustafa, duruşmada uluslararası gözlemciler ile Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği temsilcileri ve çeşitli medya kuruluşlarının da hazır bulunduğunu aktardı.

"Hukuki çerçeve mantıklı ve büyük ölçüde uluslararası hukuk normlarına dayalı"

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (Human Rights Watch) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölümü'nde araştırmacı olarak görev yapan Hiba Zeyneddin, davada kullanılan hukuki çerçevenin mantıklı ve büyük ölçüde uluslararası hukuk normlarına dayalı olduğunu ifade etti.

Zeyneddin, "Suriye hukukunda savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar doğrudan tanımlanmıyor. Oysa burada söz konusu olanlar, geniş çaplı ağır insan hakları ihlalleri ve yalnızca bireylerin değil, aynı zamanda üst düzey sorumluluğu bulunan yetkililerin de dahil olduğu vakalardır." dedi.

Uluslararası hukuka dayanılmasını "önemli ve olumlu bir gelişme" olarak değerlendiren Zeyneddin, bunun "sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından kritik bir adım" olduğunu vurguladı.

"Adaletin, tüm mağdurlar için sağlanacağına inanıyoruz"

Deralı Muhammed Ebu İslam ise ülkede adaletin yeniden tesis edildiğini ve suçluların yargılandığını söyledi.

Ebu İslam, " (Necib) Suçlamaları hava istihbaratı ve hava güvenlik birimlerine yönlendirmeye çalıştı, kendisini olaylarla ilişkisiz göstermeye çalıştı." dedi.

Devlet kurumlarına ve yargıya güvendiklerini dile getiren Ebu İslam, "Adaletin tüm mağdurlar için sağlanacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Ebu İslam, bazı tanıkların çatılarda keskin nişancıların bulunduğunu, kum torbalarıyla mevziler kurulduğunu ve güvenlik noktalarının hedef alındığını aktardığına dikkati çekti.

Necib'in işkenceyle suçlandığı davada tanık olarak dinlenen, o dönem çocuk yaşta olan Muaviye es-Siyasne'nin işkenceye maruz kaldığının belgelerle ortaya konduğunu vurgulayan Ebu İslam, buna rağmen söz konusu iddiaların inkar edildiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esed'in Kuzeni Savaş Suçları ile Yargılanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı
Mersin’de genç adm araçta ölü bulundu Mersin'de genç adm araçta ölü bulundu
Sivas’ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Sivas'ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
İran’da büyük patlama sesi Vatandaşlar büyük korku yaşadı İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu 1 milyar varillik petrol kaybı Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu! 1 milyar varillik petrol kaybı
Hindistan’da dev tapınak arabası devrildi Çok sayıda ölü ve yaralı var Hindistan'da dev tapınak arabası devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Mücteba Hamaney’den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin
Havuzda epilepsi krizi geçiren genç hayatını kaybetti Havuzda epilepsi krizi geçiren genç hayatını kaybetti
Paşinyan’dan itiraf gibi sözler: Karabağ bizim değildi Paşinyan'dan itiraf gibi sözler: Karabağ bizim değildi
Trabzon’da dikkat çeken İsrail protestosu Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi Trabzon'da dikkat çeken İsrail protestosu! Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi
Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev!

20:56
Arsenal ölüp ölüp dirildiği maçta 3 puana uzandı
Arsenal ölüp ölüp dirildiği maçta 3 puana uzandı
20:47
Galatasaray’da şampiyonluk kutlamaları için çarpıcı karar
Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları için çarpıcı karar
20:36
Ünlü oyuncu Onur Buldu ev sahibi olmak isterken nasıl dolandırıldığını anlattı
Ünlü oyuncu Onur Buldu ev sahibi olmak isterken nasıl dolandırıldığını anlattı
19:56
Fenerbahçe’de ilk ayrılık belli oldu
Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu
19:23
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç’u yine pişman etti
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'u yine pişman etti
18:34
İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar
İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar
18:20
İnanılmaz anlar Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi
İnanılmaz anlar! Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi
18:13
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
17:59
Trump’tan, İran’ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
16:36
İBB soruşturmasında Han İnşaat’ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı
İBB soruşturmasında Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı
15:52
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye’de
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye'de
15:32
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
15:28
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
15:15
Tamer Karadağlı’ya şok Aspendos Antik Tiyatrosu’nda yuhalandı
Tamer Karadağlı'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yuhalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 21:06:46. #7.13#
SON DAKİKA: Esed'in Kuzeni Savaş Suçları ile Yargılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.