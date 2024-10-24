Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine düzenlediği roket saldırısında ilk belirlemelere göre 6 sivil yaralandı.
İlçenin güneyindeki Tadif beldesinde konuşlu Esed rejimi güçleri, Bab ilçe merkezini roketlerle hedef aldı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 sivil yaralandı. Yaralılar ilçedeki sağlık merkezlerine sevk edildi.
Bab ilçe merkezi, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı'yla Şubat 2017'de terörden temizlenmişti.
Son Dakika › Güncel › Esed Rejiminden Bab'a Roket Saldırısı - Son Dakika
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