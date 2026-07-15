Esed Rejiminin Kimyasal Silah Yetkilisi Yakalandı

Suriye'de devrik Beşşar Esed rejimi döneminde sarin gazı depoları ve kimyasal silah üretiminden sorumlu olduğu belirtilen eski bir yetkilinin Lazkiye kentinde yakalandığı bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, devrik rejim döneminde başta sarin gazı olmak üzere kimyasal silahların üretiminden sorumlu olduğu tespit edilen üst düzey bir yetkili yakalanarak gözaltına alındı.

Suriye'deki iç savaş boyunca, özellikle Esed rejimine bağlı güçler tarafından sivillere yönelik çok sayıda kimyasal silah saldırısı düzenlenmişti.

Söz konusu saldırıların en bilinenleri arasında, Ağustos 2013'te Şam'ın Guta banliyösünde düzenlenen ve 1400'den fazla kişinin hayatını kaybettiği sarin gazı saldırısı ile Nisan 2017'de İdlib'in Han Şeyhun bölgesinde gerçekleştirilen kimyasal saldırı yer alıyor.