Esed Rejiminin Tuğgenerali Yaralandı - Son Dakika
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Esed Rejiminin Tuğgenerali Yaralandı

Tuğgeneral Suheyl Hassan, Hama'da rejim karşıtlarının saldırısında hafif yaralandı.

05.12.2024 01:16
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Suriye'de adı çok sayıda katliama karışmış ve Beşşar Esed rejiminin 25. Tümen Komutanı Tuğgeneral Suheyl Hassan, Hama şehir merkezi yakınlarında yapılan saldırılarda yaralandı.

Saha kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hassan, rejim karşıtı grupların 25. Tümen'in ana karargahı Zırhlı Birlikler Okulu'na yaptığı saldırıda hafif yaralandı.

Hama'nın doğusunda yer alan komuta merkezi çatışmalar sonrası rejim karşıtı gruplar tarafından ele geçirildi.

Suheyl Hassan

1970'te Suriye'nin sahil bölgesi Ceble şehrinde doğan Hassan, 1991'de Hava Harp Okulu'ndan mezun olmasının ardından İran ve Rusya'da askeri eğitim aldı.

Hava Kuvvetlerinde bir süre görev alan Hassan, Suriye iç savaşından önce Esed rejimin en kritik kurumlarından Hava Kuvvetleri İstihbaratında çalıştı.

Arap Baharı'nın Suriye'ye sıçramasının ardından Suriye ordusuna bağlı Özel Kuvvetler biriminde görev alan Hassan, bir süre sonra kendi oluşturduğu özel birliğe komutanlık yapmaya başladı.

Aralık 2015'te "Tuğgeneral" rütbesine terfi ettiği bilinen Hassan'ın rejimin ayaklanmayı şiddetle bastırma fikrinin ve varil bombası kullanımının arka planındaki isim olduğu iddia ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esed Rejiminin Tuğgenerali Yaralandı - Son Dakika

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