Esed yönetimi, iş insanı Muhammed Bera el-Katırcı'nın öldürülmesi iddialarına sessiz kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esed yönetimi, iş insanı Muhammed Bera el-Katırcı'nın öldürülmesi iddialarına sessiz kaldı

Suriye'de Beşşar Esed yönetimi, iş insanı Muhammed Bera el-Katırcı'nın İsrail'e ait hava araçlarının düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğü iddialarına ilişkin açıklama yapmadı. El-Katırcı, Esed yönetimine finansörlük yaparak petrol sevkiyatını kolaylaştırmasıyla biliniyordu.

16.07.2024 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de Beşşar Esed yönetimi, savaş sonrasında öne çıkan ve Esed'e yakınlığıyla bilinen iş insanı Muhammed Bera el-Katırcı'nın öldürüldüğü iddialarına karşı sessiz kaldı.

1976 Halep doğumlu Muhammed Bera el-Katırcı'nın, dün Lübnan-Suriye sınırı yakınında Sabbura bölgesinde İsrail'e ait hava araçlarının düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğü iddia edildi.

Beşşar Esed yönetimi ithalat, ihracat, tarım, finans, turizm, taşımacılık, güvenlik ve inşaat alanlarında şirketleri bulunan Bera el-Katırcı'nın ölüm iddialarına ilişkin açıklama yapmadı.

2016'dan bu yana mecliste milletvekili olan Husam el-Katırcı ile iki kardeşi Bera ve Ahmed'in isimleri, savaş sonrası Beşşar Esed yönetimine finansörlük yaparak petrol sevkiyatını kolaylaştırmasıyla parladı.

Aile, daha önce DEAŞ ve sonradan terör örgütü PKK/ YPG'nin işgal ettiği bölgelerden yaptığı petrol sevkiyatını korumak için 2019'da askeri grup kurarak askeri alana dahil oldu.

İran destekli grupların ve Hizbullah'ın varlık gösterdiği Deyrizor ilinde kurulan bu grup, daha sonra İdlib, Halep ve Hama'da sıcak çatışmaların yaşandığı bölgelerde görevler üstlendi.

ABD Hazine Bakanlığı, Beşşar Esed yönetimine petrol sevkiyatını kolaylaştırma ve finans sağlama suçundan Kasım 2020 yılında Suriye ve Lübnan merkezli Arfada Petroleum Private Joint Stock Company (Arfada) ile Sallizar Shipping SAL (Sallizar) şirketlerin CEO'su olan Husam el-Katırcı'yı yaptırım listesine almıştı.

Kaynak: AA

Beşşar Esed, İsrail, Suriye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esed yönetimi, iş insanı Muhammed Bera el-Katırcı'nın öldürülmesi iddialarına sessiz kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:35 İsrail’den Han Yunus’a hava saldırısı Çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail'den Han Yunus'a hava saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
14:02 Özel’den Bahçeli’nin elini öpen Özel Harekat Başkanı’na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın Özel'den Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı'na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın
13:40 Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler’e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?
13:24 Görüntüler Çeşme’deki yangından Ölmeden önce çektiği son videoda kaçmaya çalıştıklarını anlatmış Görüntüler Çeşme'deki yangından! Ölmeden önce çektiği son videoda kaçmaya çalıştıklarını anlatmış
12:11 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye yükseltildi 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi
14:16 İmza parası 50 milyon euro Kylian Mbappe resmen Real Madrid’de İmza parası 50 milyon euro! Kylian Mbappe resmen Real Madrid'de
14:00 Galatasaray’dan Kopenhag’ın sağ beki Elias Jelert’e 10 milyon euro teklif Galatasaray'dan Kopenhag'ın sağ beki Elias Jelert'e 10 milyon euro teklif
13:58 Popüler ’Strictly Come Dancing’ yarışmacısı Zara McDermott, partneri tarafından bayılana kadar dövüldü BBC sessiz kaldı Popüler 'Strictly Come Dancing' yarışmacısı Zara McDermott, partneri tarafından bayılana kadar dövüldü; BBC sessiz kaldı!
13:28 Oyuncu Ümit Erdim’in eski eşi Seda Çınar, tacizcisine öfke kustu: Seni ayaklarıma kapatıp yalvartacağım Oyuncu Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar, tacizcisine öfke kustu: Seni ayaklarıma kapatıp yalvartacağım
13:14 AK Partili Tuğrul Türkeş: Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret edeceğim AK Partili Tuğrul Türkeş: Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğim
12:46 Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutla sona ulaştı Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutla sona ulaştı
12:20 Yurt dışı çıkış harcına büyük zam 150 liradan 500 liraya çıkartıldı Yurt dışı çıkış harcına büyük zam! 150 liradan 500 liraya çıkartıldı
12:05 Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar Çocukların kimde kalacağı belli oldu Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar! Çocukların kimde kalacağı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 15:05:42. #1.11#
SON DAKİKA: Esed yönetimi, iş insanı Muhammed Bera el-Katırcı'nın öldürülmesi iddialarına sessiz kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement