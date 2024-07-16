Esed yönetimi, iş insanı Muhammed Bera el-Katırcı'nın öldürülmesi iddialarına sessiz kaldı

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Suriye'de Beşşar Esed yönetimi, savaş sonrasında öne çıkan ve Esed'e yakınlığıyla bilinen iş insanı Muhammed Bera el-Katırcı'nın öldürüldüğü iddialarına karşı sessiz kaldı.

1976 Halep doğumlu Muhammed Bera el-Katırcı'nın, dün Lübnan-Suriye sınırı yakınında Sabbura bölgesinde İsrail'e ait hava araçlarının düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğü iddia edildi.

Beşşar Esed yönetimi ithalat, ihracat, tarım, finans, turizm, taşımacılık, güvenlik ve inşaat alanlarında şirketleri bulunan Bera el-Katırcı'nın ölüm iddialarına ilişkin açıklama yapmadı.

2016'dan bu yana mecliste milletvekili olan Husam el-Katırcı ile iki kardeşi Bera ve Ahmed'in isimleri, savaş sonrası Beşşar Esed yönetimine finansörlük yaparak petrol sevkiyatını kolaylaştırmasıyla parladı.

Aile, daha önce DEAŞ ve sonradan terör örgütü PKK/ YPG'nin işgal ettiği bölgelerden yaptığı petrol sevkiyatını korumak için 2019'da askeri grup kurarak askeri alana dahil oldu.

İran destekli grupların ve Hizbullah'ın varlık gösterdiği Deyrizor ilinde kurulan bu grup, daha sonra İdlib, Halep ve Hama'da sıcak çatışmaların yaşandığı bölgelerde görevler üstlendi.

ABD Hazine Bakanlığı, Beşşar Esed yönetimine petrol sevkiyatını kolaylaştırma ve finans sağlama suçundan Kasım 2020 yılında Suriye ve Lübnan merkezli Arfada Petroleum Private Joint Stock Company (Arfada) ile Sallizar Shipping SAL (Sallizar) şirketlerin CEO'su olan Husam el-Katırcı'yı yaptırım listesine almıştı.