Eşekle Gelen Dostoyevski Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eşekle Gelen Dostoyevski Projesi

Eşekle Gelen Dostoyevski Projesi
10.05.2026 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ersin Bilge, 'Eşekle Gelen Dostoyevski' projesiyle 25 ilde 16 bin çocuğa kitap ve kırtasiye ulaştırdı.

ERZİNCAN'ın Çayırlı ilçesinde doğan ve yıllar önce çocukluk hayalini gerçekleştirmek için başlattığı 'Eşekle Gelen Dostoyevski' projesiyle Türkiye'nin birçok köyünü gezen Ersin Bilge (63), 25 ilde 16 bin köy çocuğuna kitap ve kırtasiye malzemesi ulaştırdı.

Çayırlı ilçesine bağlı Yukarı Kartallık köyünde dünyaya gelen Ersin Bilge, ilkokulu burada okudu. Kalem ve defter ihtiyacı yüzünden 'Köyümüze eşeklerle kalemler, defterler getirilse' diye hayal eden Bilge, bunu projeye dönüştürdü. İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitiren Bilge, bir dönem kamuda görev yaptıktan sonra Almanya'ya göç etti.

Almanya'da işçi olarak çalışan Ersin Bilge, ilkokul sıralarında 'Köyümüze eşeklerle kalemler, defterler getirse' hayalini 2019'da hayata geçirdi. 2019 yılında başlattığı 'Eşekle Gelen Dostoyevski' projesi kapsamında Türkiye'nin 25 ilini dolaşan Bilge, 16 bine yakın çocuğa kalem, defter, kitap ve kırtasiye malzemeleri ulaştırdı. Özellikle dünya klasiklerini çocuklarla buluşturmaya çalışan Bilge, üniversite öğrencilerini de unutmadı. Ersin Bilge, dostlarının katkılarıyla özellikle kız öğrenciler olmak üzere 130 üniversite öğrencisine 'Hızır Lokması' adı altında düzenli burs desteği verilmesini sağladı.

'Eşekle Gelen Dostoyevski', 'Yol Öyküleri' ve 'Yüreğine Akanlar' adlı 3 eseri bulunan Ersin Bilge, son olarak Erzincan'daki Ulalar Bayrak 75'inci Yıl İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Semerine yüklediği kırtasiye malzemeleriyle okula gelen Ersin Bilge'yi müdür yardımcısı Nüket Yalçınkaya karşıladı. Eşeğiyle okul bahçesine giren Bilge'ye öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Öğrencilere kırtasiye malzemesi ve dünya klasiklerinden kitap hediye eden Bilge, okumaları tavsiyesinde de bulundu.

HAYALİMİ SİZİNLE YAŞAMAKTAYIM

Eşeği gören çocukların aklından farklı farklı düşünceler geçirdiğini belirten Ersin Bilge, "Çayırlı'da sizin yaşlarınızdayken doğup büyüdüğüm yoksul köyde kalem, defter kitap eksikliği olduğu için bir gün dersimi yapmadığımdan dolayı öğretmenim bana o gün bir cümle kurdu ki şimdi o cümle bir kampanyaya dönüştü. Öğretmenim 'neden dersini yapmadın?' diye sordu. Ben de 'Öğretmenim kalem defter mi var ki ödevimi yapayım' cevabını verdim. Öğretmenim de bana 'Eşek sudan gelinceye kadar seni döverim' dedi. Aradan yarım saat geçti öğretmenim tekrar bana seslendi 'Nereye bakıyorsun, derslerine baksana' dedi. Ben de ayağa kalkıp pencereyi göstererek 'Öğretmenim baksana birisi eşeklerin üzerine kalem, defter kitap yüklemiş bize getiriyor' deyince sınıftaki herkes tepelere baktı ama eşekle gelen birisi yoktu. Ben bir hayal görmüştüm. İşte bu hayalimi sizinle bir kez daha yaşamaktayım. Sizden tek bir ricam var; yüreğinizi, bedeninizi bu ülkenin kalkınması için bu ülkede okuyun bilim adamı olun. Dünya edebiyatıyla da ilgilenin" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşekle Gelen Dostoyevski Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

10:13
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
09:59
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı Resmen bile bile lades
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades
09:55
Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı
Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı
09:38
Şampiyonluk kutlamasında skandal Metroda yaşlı adama saldırdılar
Şampiyonluk kutlamasında skandal! Metroda yaşlı adama saldırdılar
09:08
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü
09:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan “TÜİK“ iddialarına yalanlama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "TÜİK" iddialarına yalanlama
07:30
Uydu görüntülerinde ortaya çıktı İran’ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı
Uydu görüntülerinde ortaya çıktı! İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 10:56:52. #7.12#
SON DAKİKA: Eşekle Gelen Dostoyevski Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.