Kedisini araçta bırakıp yurt dışına çıktı

Güncel

Ankara Esenboğa Havalimanı'nın kapalı otoparkında sahibinin otomobilin içerisinde kilitli vaziyette bıraktığı kediyi fark eden vatandaşlar, durumu Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarına bildirdi.

KEDİYİ ARAÇTA BIRAKIP YURT DIŞINA GİTMİŞ

Araçta mahsur kalan kedi, polis ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık kontrolü için veterinere götürüldü. Polis ekipleri aracın plakası üzerinden kedinin sahibinin kimliğini belirledi ve ulaşmaya çalıştı. Yapılan incelemede, kedinin sahibinin aramalar sırasında yurt dışında olduğu ve kediyi araçta bırakarak seyahat ettiği tespit edildi. Kedinin sahibine 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldığı öğrenildi.