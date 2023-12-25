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Esensler'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Esensler'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Esensler'de sokak ortasında gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda bir kişi ağır yaralandı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi devam ediyor.

Esensler\'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
25.12.2023 - 21:40,
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ESENLER'de sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı. Polis, saldırının ardından olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırı, 18.15 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi, 1107 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokak sokakta yürüyen Z.G., kimliği belirsiz kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Başından vurulan Z.G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırının ardından olay yerinden kaçak kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmada çok sayıda kovan bulundu. Hastaneye kaldırılan Z.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Saldırı, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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