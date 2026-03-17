17.03.2026 09:16
Esenler'de '10 bin hatim 100 bin dua' etkinliği yapıldı, 11 bin kişi umreye gitme şansı yakaladı.

İstanbul Esenler'de, "10 bin hatim 100 bin dua" buluşması çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahiyatçılar Prof. Dr. Mustafa Karataş ve Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Kadir Gecesi'nin önemine ilişkin konuşma yaptı.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, konuşmasında, ilçede bir ramazan geleneği haline gelen "10 bin hatim 100 bin dua" buluşması için binlerce kişinin meydanı doldurduğunu dile getirerek, etkinliğin çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Şehirlerin gelenekleriyle yaşadığını belirten Göksu, şöyle konuştu:

"Bir şehirde ne kadar gelenek, değer inşa edebildiyseniz, şehir insanlığı kuşatır ve farklı bir muhabbet iklimi sunar. Biz de bu şehrin bir geleneği oluşsun istedik ve oluştu da. Bugün on binlerce hatim okundu. Bu gecenin (Kadir Gecesi) en anlamlı şeyi duaya durmak. On binlerce kardeşimizle burada duaya duruldu. Çünkü dua bizim Rabb'imize niyazımızdır. Duamızın reddedilmeyeceğine inandığımız bu gecede yeryüzündeki mazlumların kurtulması, zalimlerin kahrolması için dua ettik. Bugün insanlık için, Gazze için, Filistin için duaya durduk."

Göksu, program kapsamında ayrıca çekilişle belirlenen 16 kişinin umre ziyaretine gönderileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü İbrahim Özen'in yaptırdığı hatim duası sonrası 11 bin 500 kişinin katıldığı çekilişte 16 kişi umre ziyaretine gitmeye hak kazandı.

Programa Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı ile ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

’’Fenerbahçe şampiyon olacak’’ diyen astrolog’dan bomba Aziz Yıldırım paylaşımı ''Fenerbahçe şampiyon olacak'' diyen astrolog'dan bomba Aziz Yıldırım paylaşımı
Rap dünyasını sarsan iddianame: Blok3 ve yapımcısına şok suçlama Rap dünyasını sarsan iddianame: Blok3 ve yapımcısına şok suçlama
Antalya’da kaymakamlık binasında silah sesleri Özel harekat devrede Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı Szymon Marciniak yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı Szymon Marciniak yönetecek
Nihat Hatipoğlu’nun oğlundan sürpriz karar Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan sürpriz karar
İran, Siccil balistik füzesini savaşta ilk kez kullandı İşte o görüntüler İran, Siccil balistik füzesini savaşta ilk kez kullandı! İşte o görüntüler

09:40
Fenerbahçe’ye bir orta saha daha Tam 30 milyon euro
Fenerbahçe'ye bir orta saha daha! Tam 30 milyon euro
09:32
’’Fenerbahçe 2026’da şampiyon’’ diyen astrolog Saran’ı istifaya çağırdı
''Fenerbahçe 2026'da şampiyon'' diyen astrolog Saran'ı istifaya çağırdı
09:03
VAR kayıtları açıklandı Kadın hakem Asen Albayrak’ın çektiği rest bomba
VAR kayıtları açıklandı! Kadın hakem Asen Albayrak'ın çektiği rest bomba
08:45
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
07:53
Trump gözünü Venezuela’ya dikti Dikkat çeken “51. eyalet“ mesajı
Trump gözünü Venezuela'ya dikti! Dikkat çeken "51. eyalet" mesajı
07:19
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu
