Esenler'de 15 Temmuz Anması: 253 Metrelik Bayrak Yürüyüşü - Son Dakika
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Esenler'de 15 Temmuz Anması: 253 Metrelik Bayrak Yürüyüşü

Esenler\'de 15 Temmuz Anması: 253 Metrelik Bayrak Yürüyüşü
16.07.2026 00:56
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Esenler Belediyesi'nin düzenlediği anma programında, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nden Dörtyol Meydanı'na 253 şehit anısına 253 metrelik Türk bayrağı taşındı. Başkan Göksu ve katılımcılar birlik mesajı verdi.

ESENLER Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Program kapsamında 15 Temmuz Millet Bahçesi'nden Dörtyol Meydanı'na gerçekleştirilen yürüyüşte, şehit olan 253 kişiyi temsilen 253 metrelik Türk bayrağı taşındı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılında Esenler Belediyesi tarafından anma programı düzenlendi. Program kapsamında akşam namazının ardından yürüyüş gerçekleştirildi. 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde başlayan yürüyüşe, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş sırasında 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan 253 kişi anısına açılan 253 metrelik Türk bayrağı, vatandaşlar tarafından Dörtyol Meydanı'na kadar taşındı. Türk bayraklarıyla yürüyen katılımcılar, sloganlar attı. Yürüyüşün ardından Dörtyol Meydanı'ndaki anmaya Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun yanı sıra Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve yüzlerce vatandaş katıldı.

GÖKSU: YÜZ BİNLERCE KARDEŞİMİZLE YÜRÜDÜK

Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Esenler, 15 Temmuz'da en fazla şehit veren ilçelerden biri. Bugün Esenler'deki kardeşlerimize bir çağrıda bulunduk. Dedik ki; şehitlerimizin hatırasını unutmayalım, unutturmayalım ve onların emanetine sahip çıkalım. Bugün yüz binlerce kardeşimizle birlikte yürüdük. Aslında 15 Temmuz, bize millet olmanın ne anlama geldiğini, bastığımız yerin sadece toprak değil, vatan olduğunu yeniden öğreten ve hatırlatan önemli bir tarihi kırılma noktasıdır. Aynı zamanda hafızamızda daima yer edecek ortak hikayemizdir. Bu açıdan baktığımızda, bugün Esenler'de yediden yetmişe her bir kardeşimiz, bu önemli hatıraya ve şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak için evlerinden çıkarak sokaklara, sokaklardan da meydanlara akın etti. Şunu söylüyoruz; bu ülke üzerinde kim çirkin hesaplar yapıyorsa, kim kötü niyet besliyorsa bilsin ki bu millet tarih boyunca sömürge olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. 15 Temmuz'da gelen hainleri tarihin çöplüğüne gönderdiğimiz gibi, bundan sonra da bu millete karşı gelen herkesi tarihin çöplüğüne göndermeye her zaman hazırız" dedi.

ÖZDEMİR: UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise "Yoğun bir 15 Temmuz programı gerçekleştirdik İstanbul'da. Sabah Edirnekapı Şehitliği'nde başladık. Sonrasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir yürüyüşümüz oldu. Ardından anma programlarına katıldık, şehit ailelerimizi ziyaret ettik ve Valiliğimizin programına iştirak ettik. Bütün gün İstanbul'un birçok noktasında 15 Temmuz'un unutulmadığını ve milletimiz tarafından daha da güçlü bir şekilde hatırlandığını görüyor olmaktayız. Şimdi de Esenler Meydanı'na geldik. On binlerce hemşehrimiz bugün bu meydanda, 15 Temmuz'u asla unutmayacağını ve unutturmayacağını bir kez daha göstermiş oldu. Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi, 'Unutulan soykırımlar tekrarlanır.' O yüzden unutulan her kötülüğün tekrarlanmak gibi bir özelliği vardır. Unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz'u hatırlayacağız. Uyanık olarak, 15 Temmuzların bir daha yaşanmaması için farklı kılıklarda bu milletin geleceğine kasteden her türlü yapıya karşı güçlü ve dirençli bir şekilde inşallah bu yolculuğumuzu devam ettireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Esenler'de 15 Temmuz Anması: 253 Metrelik Bayrak Yürüyüşü - Son Dakika

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