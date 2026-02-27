Esenler'de, 4 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Menderes Mahallesi 358 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Esenler'de 4 Katlı Binada Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?