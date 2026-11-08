Korna kavgasında sürücüye ölüm tehdidi savuran adam yakalandı: Ehliyetine ve aracına 2 ay el konuldu - Son Dakika
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Korna kavgasında sürücüye ölüm tehdidi savuran adam yakalandı: Ehliyetine ve aracına 2 ay el konuldu

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Korna kavgasında sürücüye ölüm tehdidi savuran adam yakalandı: Ehliyetine ve aracına 2 ay el konuldu
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Korna kavgasında sürücüye ölüm tehdidi savuran adam yakalandı: Ehliyetine ve aracına 2 ay el konuldu
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İstanbul Esenler'deki Tekstilkent mevkisinde korna çalındığı için başka bir aracı durduran 53 yaşındaki Sedat Ö., sürücüye küfredip 'Gırtlağını keserim' dedi. Araçtaki bir kişinin cep telefonuyla çektiği video sosyal medyada paylaşılınca polis harekete geçti; evinin önünde yakalanan şüpheliye toplam 180 bin lira para cezası uygulandı.

İstanbul Esenler'de hafif ticari aracıyla trafikte seyreden Sedat Ö. (53), sürücüsünün korna çaldığı gerekçesiyle başka bir aracın önünü kesti. Küfreden şüpheli, sürücüyü 'gırtlağını keserim' diyerek tehdit etti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Sedat Ö.'ye 180 bin lira ceza uygulanırken aracına ve sürücü belgesine 2 ay el konuldu.

KORNA ÇALDI DİYE ÖNÜNÜ KESTİ

Olay, dün akşam saatlerinde Esenler Tekstilkent mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 ED 0924 plakalı hafif ticari aracıyla trafikte seyir halinde olan Sedat Ö. (53), korna çaldığı gerekçesiyle başka bir aracın sürücüsüyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sedat Ö., diğer aracın önünü keserek sürücüye küfretti. Öfkeli sürücü, tartıştığı kişiyi "Gırtlağını keserim" diyerek tehdit etti. Yaşananlar, araçta bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER YAYILINCA YAKALANDI

Görüntülerin sanal medya platformlarında paylaşılmasının ardından Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Sanal devriye faaliyetleri kapsamında videoyu incelemeye alan polis, kısa sürede şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti. Ekiplerin düzenlediği operasyonla evinin önünde yakalanan Sedat Ö.'ye, 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' ve ilgili suç maddelerinden toplam 180 bin lira para cezası kesildi. Şüphelinin sürücü belgesine ve aracına 2 ay süreyle el konulurken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
3. SayfaİstanbulEsenlerGüncelSon Dakika

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