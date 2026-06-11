Esenler'de ATM Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Esenler'de ATM Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı

11.06.2026 13:22
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Esenler'de bir bankanın ATM'sinden 500 bin lira çalan şüpheli S.G. tutuklandı.

İstanbul'un Esenler ilçesinde banka ATM'sindeki kasadan 500 bin lira çalan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Turgut Reis Mahallesi Ali Karahan Caddesi'nde bir bankanın ATM'sindeki kasanın açılıp 500 bin liranın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin S.G. (31) olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin üstünde ve evinde 32 bin 500 lira ele geçirildi.

Hakkında 7 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Hırsızlık anı, ATM'deki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Esenler, Güncel, Yaşam, ATM, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenler'de ATM Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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