Esenler'de beton refüje çarpan 18 yaşından küçük sürücü 259 bin 557 lira ceza aldı - Son Dakika
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Esenler'de beton refüje çarpan 18 yaşından küçük sürücü 259 bin 557 lira ceza aldı

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Esenler\'de beton refüje çarpan 18 yaşından küçük sürücü 259 bin 557 lira ceza aldı
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Esenler'de plakasız motosikletle polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 18 yaşından küçük sürücü, Atışalanı Mezarlığı yakınlarında yakalandı. Beton refüje çarparak yaralanan sürücüye 259 bin 557 lira ceza uygulanırken motosiklet trafikten menedilip yediemin otoparkına çekildi.

ESENLER'de plakasız motosikletiyle seyir halinde olan 18 yaşından küçük sürücü polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Beton refüje çarparak bir süre daha kaçan sürücü polisin takibi sonucu yakalandı. Sürücü hastaneye kaldırılırken, toplam 259 bin 557 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, saat 00.45 sıralarında Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Uygulama noktasında görevli polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü plakası olmayan motosikletle ters yöne girerek hızla kaçmaya başladı. Ekiplerin durumu telsizden anons etmesi üzerine bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı.

ŞASE NUMARASINDAN ÇEKME BELGELİ OLDUĞU ANLAŞILDI

Polis ekiplerinin takibi sonucu kaçan motosikletli, Atışalanı Mezarlığı yakınlarında yakalandı. Ekiplerin yaptığı şase numarası kontrolünde, motosikletin 34 MSS 077 plakasına kayıtlı ve 'çekme belgeli' olduğu tespit edildi. 18 yaşından küçük olduğu belirlenen motosikleti sürücü H.K. ile arkasında yolcu olarak bulunan M.O.T.'nin (19) yapılan GBT kontrollerinde herhangi bir suç kaydına rastlanılmadı

BETON REFÜJE ÇARPTILAR

Kaçış sırasında beton refüje çarparak kaza yapan şüpheliler için sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şüphelilerden sürücü H.K., hafif yaralı olarak Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

259 BİN CEZA

Ehliyetsiz ve trafik kurallarını hiçe sayarak kaçan sürücüye toplam 259 bin 557 lira ceza uygulandı. Trafikten menedilen plakasız motosiklet ise çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi. Polis merkezine götürülen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
Trafik KazalarıMotosiklet3. SayfaEsenlerGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Esenler'de beton refüje çarpan 18 yaşından küçük sürücü 259 bin 557 lira ceza aldı - Son Dakika
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