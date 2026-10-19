Esenler'de bıçaklı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı, bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Esenler'de bıçaklı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı, bir şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenler\'de bıçaklı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı, bir şüpheli gözaltına alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler Atışalanı'nda bir kafe önünde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü, kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Bir şüpheli evinde saklanırken gözaltına alındı, diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

ESENLER'DE 2 grup arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, olaya karışan şüphelilerinden biri, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 00.45 sıralarında Atışalanı Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde bulunan bir kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre kafenin önünde karşılaşan 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralanırken, olayı gerçekleştiren şüpheliler kaçtı.

ASAYİŞ EKİPLERİNDEN HIZLI OPERASYON

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken kavgada yaralanan Doğukan D. (24) ve Kasım E. (25) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından şüphelilerin tespiti ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde olaya karıştığı tespit edilen O.K.D. (20) evinde saklanırken gözaltına alındı. Diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca yaşanan olay, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA
3. SayfaEsenlerOlaylarGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
CİMER’e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında
4 aylık evlilik kanlı bitti Önce eşini sonra kendisini vurdu 4 aylık evlilik kanlı bitti! Önce eşini sonra kendisini vurdu
Kıbrıslı Türk gence kan donduran saldırı Topukları bıçakla kesildi Kıbrıslı Türk gence kan donduran saldırı! Topukları bıçakla kesildi
İstanbul’da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm Vali Gül nedenini açıkladı İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı
Türklere iş fırsatı sunan ülke Maaşlar 1 milyon TL’yi aşıyor Türklere iş fırsatı sunan ülke! Maaşlar 1 milyon TL'yi aşıyor
15:38
A Milli Takım’da Sergen Yalçın sesleri Yarın açıklanacak
A Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri! Yarın açıklanacak
15:18
İsmail Kartal’dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var
İsmail Kartal'dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var
14:49
Ünlü şarkıcı Can Bonomo’nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
14:14
İstanbul’daki konserde can vermişti Mesleği ortaya çıktı
İstanbul'daki konserde can vermişti! Mesleği ortaya çıktı
14:10
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
13:53
Dev markadan çalışanlarına yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
Dev markadan çalışanlarına yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 15:56:04. #.0.2#
SON DAKİKA: Esenler'de bıçaklı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı, bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei