Esenler'de Damadını Silahla Vuran Kişi Tutuklandı

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Esenler'de, kızıyla boşanma aşamasında olan damadını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Turgutreis Mahallesi'nde, 6 Temmuz'da, Salih M. (39) boşanma aşamasında olduğu eşi S.M'nin (34) yaşadığı eve gitti.

İkilinin arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmaya kayınpeder O.D. de (60) dahil oldu.

O.D, tartışmanın büyümesi üzerine damadını silahla vurarak öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kayınpeder olay yerinde yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.D, dün sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.