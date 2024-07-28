Esenler'de kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda iş yerinin camları kırıldı.
Menderes Mahallesi 329. Sokak'taki kahvehanenin önüne gelen kimliği belirsiz şüpheli, silahla ateş edip olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Açılan ateş sonucu kahvehane ile içerideki buzdolabının camlarına kurşun isabet ettiği belirlendi.
Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemelerde sokakta boş kovanlar buldu.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Esenler'de Kahvehaneye Silahlı Saldırı: İş Yerinin Camları Kırıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?