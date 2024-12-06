Esenler'de Kolonlardan Ses Gelen Bina Tahliye Edildi - Son Dakika
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Esenler'de Kolonlardan Ses Gelen Bina Tahliye Edildi

Esenler\'de Kolonlardan Ses Gelen Bina Tahliye Edildi

Esenler'de bir binanın kolonlarından gelen sesler üzerine yapılan inceleme sonrası bina tahliye edildi. Olay yerine gelen ekipler, vatandaşları güvenli bir şekilde otellere yerleştirdi.

06.12.2024 00:58  Güncelleme: 01:10
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ESENLER'de, 6 katlı bir binanın kolonlarından sesler geldiği iddiası üzerine yapılan inceleme sonrası bina tahliye edildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Turgutreis Mahallesi 524 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, binada yaşayan vatandaşlar binanın kolonlarından sesler geldiğini öne sürerek itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri binada bir süre inceleme yaptı. Bu sırada polis ekipleri, sokağı demir bariyer ile giriş çıkışlara kapatarak önlem aldı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası binada yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, Esenler Belediyesi'nin belirlediği otellere yerleştirildi. Kolonlarından sesler gelen binanın yıkılıp yıkılmayacağına ise yarın yapılacak detaylı inceleme sonrası karar verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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