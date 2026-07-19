Esenler\'de Motosiklet Hırsızlığı Operasyonu

ESENLER'de polis ekiplerinin yaptığı motosiklet uygulaması sırasında bir şüpheli suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin ifadesi doğrultusunda operasyonu genişleten ekipler, kaçan diğer 2 şüpheliyi de Küçükçekmece'de çaldıkları motosikletlerle gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Temmuz Cumartesi günü Turgutreis Mahallesi 495. Sokak'ta motosikletlere yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında durumundan şüphelenilen ve poliste daha önceden 6 suç kaydı bulunan Serhan O. (23), çaldığı motosikletle suçüstü yakalandı.

'ARKADAŞLARIMLA GİTTİM KAÇTILAR'

Serhan O.'nun emniyetteki işlemleri sürerken, 2 mağdur Turgutreis Mahallesi Adem Yavuz Caddesi ve 491. Sokak'tan motosikletlerinin çalındığını belirterek polise şikayette bulundu. Bunun üzerine sorgusu derinleştirilen şüpheli Serhan O.'nun, Esenler'e Küçükçekmece'den 2 arkadaşıyla hırsızlık amacıyla gittiklerini, arkadaşlarının ise kaçtığını söylediği öğrenildi.

ŞÜPHELİLER KÜÇÜKÇEKMECE'DE YAKALANDI

İtirafın ardından harekete geçen Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelilerin 5 suç kaydı olan Suriye uyruklu Ömer H. (24) ve 2 suç kaydı bulunan Emrullah Ö. (24) olduğunu tespit etti. Şüphelilerin izini süren polis, iki şahsı Küçükçekmece ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.Çalınan 2 motosiklet Esenler'de bulunarak Yediemin otoparkına çekilerek sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

ADLİYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki sorguları tamamlanan Serhan O., Ömer H. ve Emrullah Ö., adliyeye sevk edildi. Diğer yandan, şüphelilerin motosikletleri çaldığı anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.