Esenler\'de Motosikletli Şüpheliler Tarafından Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

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Esenler'de iş yeri önünde bekleyen 2 kişi, motosikletli şüphelilerce gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralandı.

Atışalanı Caddesi'ndeki bir restoranın önüne motosikletle gelen 2 şüpheliden biri, burada bekleyen 2 kişiye silahla ateş açtı.

Silahlı saldırıda restoranın işletmecisi olan Osman E. ile çalışanı Emin T. yaralanırken, şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Osman E'nin durumunun ağır olduğu, Emin T'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada silahlı saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, olay yerine motosikletle gelen iki şüpheliden birinin ateş açması, vurulduktan sonra yere düşen yaralılardan birinin sürünerek kaçmaya çalışması yer aldı.