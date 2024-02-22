Esenler'de Motosikletli Şüpheliler Tarafından Silahlı Saldırı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Esenler'de Motosikletli Şüpheliler Tarafından Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Esenler\'de Motosikletli Şüpheliler Tarafından Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Esenler'de bir restoranın önünde bekleyen 2 kişi, motosikletli şüpheliler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralandı. Saldırı sonucunda restoranın işletmecisi ve çalışanı yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

22.02.2024 11:57  Güncelleme: 11:58
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Esenler'de iş yeri önünde bekleyen 2 kişi, motosikletli şüphelilerce gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralandı.

Atışalanı Caddesi'ndeki bir restoranın önüne motosikletle gelen 2 şüpheliden biri, burada bekleyen 2 kişiye silahla ateş açtı.

Silahlı saldırıda restoranın işletmecisi olan Osman E. ile çalışanı Emin T. yaralanırken, şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Osman E'nin durumunun ağır olduğu, Emin T'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada silahlı saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, olay yerine motosikletle gelen iki şüpheliden birinin ateş açması, vurulduktan sonra yere düşen yaralılardan birinin sürünerek kaçmaya çalışması yer aldı.

Kaynak: AA

Esenler, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenler'de Motosikletli Şüpheliler Tarafından Silahlı Saldırı: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenler'de Motosikletli Şüpheliler Tarafından Silahlı Saldırı: 2 Yaralı - Son Dakika
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