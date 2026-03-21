Esenler\'de Otobüs Yangını

21.03.2026 00:28
TEM Otoyolu'nda şehirlerarası otobüste çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, trafik yoğunluğu oluştu.

Esenler'de, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Büyük İstanbul Otogarı'na gelerek yolcuları indiren 34 PKP 757 plakalı otobüsün şoförü, daha sonra Tekstilkent mevkisine geldiği sırada aracın alev aldığını fark etti.

Otobüsü emniyet şeridine alan şoför, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Otobüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA

İstanbul, İtfaiye, Trafik, Edirne, Ulaşım, Güncel, Kaza, Son Dakika

23:05
Trump ateşkes kapılarını kapattı, bölge alev alev
22:42
Rusya’nın, ABD’ye “Ukrayna şartıyla“ İran’a istihbarat desteğini kesmeyi teklif ettiği öne sürüldü
22:30
Fitch: Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol fiyatları ortalama 120 doları görebilir
22:07
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın
22:05
İngiltere, ABD’nin İran’ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi
21:25
Sakatlıklarla boğuşan Osimhen’e ülkesinde dua desteği
