Esenler\'de Otomobil Hırsızları Yakalandı

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ESENLER'de mağazaya giden Y.K.'nin anahtarını üzerinde bıraktığı otomobili çalan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin otomobili çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenler'de 23 Ocak'ta otomobiliyle bir mağazanın önüne gelen Y.K., aracın anahtarını üzerinde bırakarak mağazaya girdi. Bu sırada anahtarın araçta olduğunu fark eden 2 şüpheli, otomobili çalarak, kaçtı. Şüphelilerin otomobili çaldığı anlar, bölgedeki bir mağazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamera görüntülerinden yola çıkan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aracı çalan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler S.K.(21) ve T.G.(20), düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette yapılan kontrollerinde S.K.'nin 12 suç kaydı, T.G.'nin ise 4 suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.