Esenler'de Silahlı Saldırı: Yusuf Arda Özer Hayatını Kaybetti
Esenler'de Silahlı Saldırı: Yusuf Arda Özer Hayatını Kaybetti

05.05.2026 21:08
Asker eğlencesine silahla ateş açan Derviş G., ağır yaralanan Yusuf Arda Özer'in ölümüne sebep oldu.

ESENLER'de bir şüpheli, asker eğlencesi için toplanan gruba silahla ateş açtı. Olayda ağır yaralanan Yusuf Arda Özer, kaldırıldığı hastanede 14 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından teslim alınan Özer'in cenazesi Esenler'de ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Olay, 19 Nisan Pazar günü Tuna Mahallesi Tuna Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hızlı araç kullandığı için sözle uyarılan Derviş G.(17) çevredekilerle tartışmaya başladı. Derviş G. kısa süre sonra olay yerine silahla geri dönerek asker eğlencesi için toplanan gruba ateş açtı. Kurşunlardan biri Yusuf Arda Özer'e(17) isabet etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özer 14 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Diğer yandan gözaltına alınan şüpheli Derviş G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CENAZEYİ AİLESİ TESLİM ALDI

Yoğun bakımda tedavigören ve 14 gün sonra hayatını kaybeden Yusuf Arda Özer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen ailesine teslim edildi. Özer'in cenazesi Esenler'de ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

