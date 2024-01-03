 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Esenler'de telefon hırsızı vatandaşlar tarafından yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Esenler'de telefon hırsızı vatandaşlar tarafından yakalandı

Esenler'de bir kadının telefonunu çalan şüpheli, vatandaşlar tarafından yakalanarak darbedildi. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenler\'de telefon hırsızı vatandaşlar tarafından yakalandı
03.01.2024 - 11:35,
Abone Ol

ESENLER'de iddiaya göre bir kadının telefonunu çalan şüpheli, vatandaşlar tarafından yakalanarak darbedildi. Hırsızlık şüphelisinin darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Ocak Pazartesi günü öğle saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, yoldan yürüyen kadının cep telefonunu çalarak koşmaya başladı. Olayı gören mahalle sakinleri şüpheliyi yakalayarak darbetmeye başladı. Bu sırada bazı vatandaşlar şüphelinin darbedilmesini engellemeye çalıştı. Mahalle sakinleri daha sonra şüpheliyi polis ekiplerine teslim etti. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenler'de telefon hırsızı vatandaşlar tarafından yakalandı - Son Dakika


12:19
Fatih'te Yılbaşı Akşamı Silahlı Saldırı: Genç Kız Ağır Yaralandı Fatih'te Yılbaşı Akşamı Silahlı Saldırı: Genç Kız Ağır Yaralandı
12:04
Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02
90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59
Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48
Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38
Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36
Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor

Son Dakika
12:19 Fatih'te Yılbaşı Akşamı Silahlı Saldırı: Genç Kız Ağır Yaralandı
12:04 Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59 Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48 Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38 Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36 Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15 Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
11:15 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından İslam Cehanfer öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 13:00:57. #1.13#
SON DAKİKA: Esenler'de telefon hırsızı vatandaşlar tarafından yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement