Esenler'de zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Esenler'de zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

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Esenler'de meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Esenler'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 1 kişi öldü, 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Yeni Hal Yolu Atışalanı Sapağı'nda Özcan Çakır yönetimindeki 34 HJA 550 plakalı minibüs, trafikte makas atarak ilerlediği sırada aynı istikamette seyir halinde olan Bayram A'nın idaresindeki 34 PUE 509 plakalı otomobil ile Muhammet K'nin kontrolündeki 57 AK 732 plakalı otomobile çarptı.

Kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan minibüs, daha sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, minibüs sürücüsü Özcan Çakır olay yerinde hayatını kaybederken, diğer araç sürücüleri Bayram A. ve Muhammet K. ile araçlarda bulunan Furkan A, Harun K. ve Miraç A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazada yaşamını yitiren sürücü Özcan Çakır'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen Çakır'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaza nedeniyle bölgede yaşanan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esenler'de zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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