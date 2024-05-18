Esenler Gençlik Günleri'nde Filistin Özgürlük Dansı Gösterisi - Son Dakika
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Esenler Gençlik Günleri'nde Filistin Özgürlük Dansı Gösterisi

Esenler Gençlik Günleri\'nde Filistin Özgürlük Dansı Gösterisi

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Esenler Gençlik Günleri'nde, Filistin'e destek amacıyla gerçekleştirilen 'Filistin Özgürlük Dansı Gösterisi' büyük ilgi gördü. Gençlerin bir araya geldiği etkinlikte, Türk ve Filistin bayrakları ile 'Filistin Özgürdür' yazılı pankartlar taşındı ve dans gösterisi sergilendi. Gösterinin ardından 'Grup Yürüyüş', Filistin için hazırladığı parçaları seslendirdi.

18.05.2024 23:15
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Esenler Belediyesince düzenlenen 3. Esenler Gençlik Günleri'nde "Filistin Özgürlük Dansı Gösterisi" gerçekleştirildi.

Belediye tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 3. Esenler Gençlik Günleri'ne, 15 Temmuz Millet Bahçesi ev sahipliği yaptı.

Gençlerin bir araya geldiği etkinliğe katılan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Göksu, 19 Mayıs'ın Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olması gibi Gazze'deki katliamın da insanlık için benzer bir dönüm noktası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'nin her bir tarafında 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarken, her bir gencimiz ve insanımız, gençliğin kendisine verdiği heyecanla beraber aynı zamanda bütün insanlığın seyrettiği Gazze'deki katliam dolayısıyla yüreği buruk ve acılar içerisinde hislerle dolu bir bayramı yaşıyor. Çünkü bu aziz millete yakışan budur."

Buradaki gençlerin bu gösteriyle, Gazze'deki büyük soykırıma karşı direnen insanların direniş heyecanını gösterdiklerine dikkati çeken Göksu, "Her birimiz bu gösteriyi izlerken bir taraftan kendi topraklarımızdaki huzurun ve bayramın hazzını yaşayacağız ve böyle bir ülkede yaşadığımız için Allah'a hamdedeceğiz. Öbür taraftan da Müslüman ve insan olarak, insanlığın nasıl bir hüzün içerisinde bir katliamı seyrettiğini tekrar hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte gençler, Filistin'e destek amacıyla ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile "Filistin Özgürdür" yazılı pankart taşıyarak, dans gösterisi sergiledi.

Gösterinin ardından "Grup Yürüyüş", Filistin için hazırladığı parçaları seslendirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esenler Gençlik Günleri'nde Filistin Özgürlük Dansı Gösterisi - Son Dakika

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