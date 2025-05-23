Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 205 Gün Sonra Hakim Karşısına Çıkıyor - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 205 Gün Sonra Hakim Karşısına Çıkıyor

23.05.2025 08:32  Güncelleme: 09:52
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, silahlı terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla yargılanacak ve duruşması bugün Silivri'de geçekleşecek. Avukatları, mahkemede somut delillerle gerçeklerin masaya yatırılacağını belirtti.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) 30 Ekim'de tutuklanıp görevden alınan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 205 gün sonra Silivri'de hakim karşısına çıkacak. Özer'in "silahlı terör örgütü üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor. Duruşma öncesi bir açıklama yapan Ahmet Özer'in avukatlarından Hüseyin Ersöz, "Algıların değil, 'olguların' tartışıldığı bir gün olacak. Ahmet Özer'in CHP'li olmadığı, kırmızı bültenle aranan R.K.'la görüştüğü, HTS kayıtları, gizli tanık beyanları, hepsi tartışılacak! Bugün açıklamaları muteber kabul edilen R.K. hakında 'kırmızı bülten olmadığı', Ahmet Özer'in CHP üyeliğinin 14 yıl öncesine dayandığı gibi gerçekler dava dosyasına giren evrak üzerinden anlatılacak!" dedi.

30 Ekim 2024'te evine düzenlenen şafak baskınıyla gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, aynı günün gece yarısı tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Özer'in yerine kayyum atanmıştı. Avukatlarının tüm itirazlarına rağmen tutukluluğu devam eden Özer hakkında 113 gün sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmış, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Özer bugün Silivri'deki cezaevi duruşma salonunda tutuklanmasının 205. gününde ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda CHP'li ile Özer'in yakınlarının izlemesi bekleniyor. Duruşma öncesi bir açıklama yapan Ahmet Özer'in avukatlarından Hüseyin Ersöz, "Algıların değil, 'olguların' tartışıldığı bir gün olacak. Ahmet Özer'in CHP'li olmadığı, kırmızı bültenle aranan R.K.'la görüştüğü, HTS kayıtları, gizli tanık beyanları, hepsi tartışılacak! Bugün açıklamaları muteber kabul edilen R.K. hakında 'kırmızı bülten olmadığı', Ahmet Özer'in CHP üyeliğinin 14 yıl öncesine dayandığı gibi gerçekler dava dosyasına giren evrak üzerinden anlatılacak!" dedi. Ersöz'ün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Gerçekler masaya yatırılacak"

"Bugün Silivri'de görülecek davada Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer tutukluluğunun 7. ayında hakim karşısına çıkıp savunma yapacak. Ahmet Özer'in CHP'li olmadığı, kırmızı bültenle aranan R.K.'la görüştüğü, HTS kayıtları, gizli tanık beyanları, hepsi tartışılacak! Soyut iddialar değil, mahkeme dosyasına giren somut deliller ve yazışmalarla 'gerçekler' masaya yatırılacak!

Bugün açıklamaları muteber kabul edilen R.K. hakında 'kırmızı bülten olmadığı', Ahmet Özer hakkında geçmişte 'hiçbir terör soruşturması açılmadığı', ülke genelinde yapılan araştırmalarda etkin pişmanlıktan faydalananlar da dahil 'kimsenin Ahmet Özer aleyhine beyanda bulunmadığı', Ahmet Özer'in CHP üyeliğinin 14 yıl öncesine dayandığı gibi gerçekler dava dosyasına giren evrak üzerinden anlatılacak!

Vatandaşların Hukuk Güvenliği yönüyle ciddi bir tehdit olan 'gizli tanık' ve 'etkin pişmanlık' müessesine de değinilecek."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 205 Gün Sonra Hakim Karşısına Çıkıyor - Son Dakika

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