Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında Suçlamalar ve Gözaltı Süreci - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında Suçlamalar ve Gözaltı Süreci

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında Suçlamalar ve Gözaltı Süreci

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla gözaltına alındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, emniyetin suç teşkil edecek bir bilgi bulamadığını ve sürecin siyasi bir operasyon olduğunu belirtti.

30.10.2024 21:25  Güncelleme: 21:27
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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ile ilgili gelişmeleri adliyede takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, emniyet görevlilerinin suç teşkil edecek herhangi bir bilgi bulamadığı için açık kaynaktan dahi rahatlıkla erişilebilen bilgileri birer suç ögesiymiş gibi kendisine yönelttiğini söyledi.

"Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla gözaltına alınan ve akşam saatlerinde emniyetten İstanbul Adliyesi'ne götürülen Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in savcılık işlemlerini adliyede takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, son bilgileri sosyal medyadan paylaştı. "Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'in savcılık ifadesi için Çağlayan Adliyesi'ndeki bekleyişimiz sürüyor. Ahmet Özer'in İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işleminde ise emniyet görevlileri suç teşkil edecek herhangi bir bilgi bulamadığı için açık kaynaktan dahi rahatlıkla erişilebilen bilgileri birer suç ögesiymiş gibi kendisine yöneltti" diyen Çiftci şu ifadelere yer verdi:

"Taziye aramalarından suç türetmeye çalışıldığını görüyoruz"

"Gelinen noktada; Özer'in kaleme aldığı ve kendi ifadesiyle 'barış'ı konu alan Dağ Sancısı kitabından, Esenyurt Kaymakamıyla açılışını gerçekleştirdiği Kardeş Kültürler Festivali'ne katılan bir sanatçıya ilişkin iddialardan, makamında bulunan bir karikatür dergisi ve makaleden, tüm belediye başkanlarının özen gösterdiği taziye aramalarından suç türetmeye çalışıldığını görüyoruz.

31 Mart seçimlerinde aday olabilmek için gereken, adli sicil kaydı da dahil olmak üzere tüm gereksinimleri yerine getiren ve bir kamu görevlisi olan Sayın Özer'in sabah saatlerinde evinden gözaltına alınma şekli, aynı dakikalarda belediyedeki makam odasına yapılan şafak baskını gözaltı talimatının bir iddiayla veya delille değil siyaseten birilerinin verdiği emir üzerine gerçekleştiğini göstermişti. İfade işlemi sırasında sorulan sorular ise bu emri ve siyasi operasyonu bir kez daha kanıtladı. Ahmet Özer, İstanbul'un en büyük ilçesinde her iki kişiden birinin oyuyla göreve gelen seçilmiş belediye başkanıdır. Bu iradeyi çiğnemek isteyenler başaramayacak, halk iradesi kazanacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında Suçlamalar ve Gözaltı Süreci - Son Dakika

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