Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Mülki Amirler ve Vatandaşlarla Bayramlaştı

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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ilçenin mülki idare amirleri, belediye meclis üyeleri, belediye personeli ve vatandaşlarla bayramlaştı. Başkan Özer, "Bayramın ülkemize barış, demokrasi, kardeşlik, özgürlük ve eşitlik getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bayramlaşmalara Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ile başladı. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Oktay Dokuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu ve İlçe Müftüsü Selami Aykul'u makamlarında ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Başkan Özer, ilçe mülki amirlerinin ardından belediye binasında CHP Meclis Üyeleri ile belediyenin iç ve dış birimlerinde görev yapan mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı. Özer, çalışma arkadaşlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Özer, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde ise vatandaşlarla bir araya geldi. Törene Başkan Özer'in yanı sıra CHP İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Kadın Kolları Başkanı Semra Kahraman, Gaziler Derneği Başkanı İsmail Kalaycıoğlu, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlginin yoğun olduğu törende, yuttaşlar günün anısına Başkan Özer ile fotoğraf çektirdi, sohbet etti.

"Her günümüz bayram tadında geçsin"

Programda vatandaşların taleplerini de dinleyen Başkan Özer, "Bu bayramın Esenyurtumuza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ülkemize barış, demokrasi, kardeşlik, özgürlük ve eşitlik getirmesini temenni ediyorum. Dilerim ki her günümüz bayram tadında geçsin. Bu duygu düşüncelerle hepinizin bayramını kutluyorum" dedi.