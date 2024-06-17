Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Siyasi Partiler ve Derneklerle Bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Siyasi Partiler ve Derneklerle Bayramlaştı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ilçedeki siyasi partiler ve derneklerle bayramlaşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Özer, ilçenin daha iyi yerlere taşınması için çalıştığını ve destek beklediğini belirtti.

17.06.2024 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ilçedeki siyasi partilerle ve derneklerle bayramlaştı. Başkan Özer, "Ben bütün şehrin belediye başkanıyım. Adil, eşit, kapsayıcı ve ulaşılabilir bir model inşa etmek için gece gündüz demeden çalışıyorum. Sizlerin de desteğiyle ilçemizi çok daha iyi yerlere taşıyacağız" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında ilçedeki siyasi partiler ve derneklerle bayramlaştı. Özer, CHP, DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi ilçe başkanlıklarını ziyaret etti. Siyasi partilerin yanı sıra İstanbul Samsun Dernekler Federasyonu, Erenler Eğitim ve Kültür Vakfı, Esenyurt Alevi Bektaşi Kültür Derneği Merkez Cemevi, Giresun Derneği ile Doğu Güneydoğu İstişare Heyeti'ni de ziyaret eden Özer, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Başkan Özer, "Ben bütün şehrin belediye başkanıyım. Adil, eşit, kapsayıcı ve ulaşılabilir bir model inşa etmek için gece gündüz demeden çalışıyorum. Bütün çabamız iyi niyetle tüm halkı kucaklamak ve halkın bize emanet ettiği görevi halk adına yerine getirmek. Bu noktada sizlerin de desteğiyle ilçemizi çok daha iyi yerlere getireceğiz. Kardeşlik duygularıyla şehrimizin meselelerini istişare ederek birlikte yol yürümekten her zaman memnun olacağız. Daha özgür, daha güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle" diye konuştu.

Öte yandan Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla da bayramlaşan Özer, kendisini bekleyen çocuklara bayram harçlığı dağıttı.

Kaynak: ANKA

Esenyurt Belediye Başkanı, Ahmet Özer, Esenyurt, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Siyasi Partiler ve Derneklerle Bayramlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:59 Netanyahu’nun kararı ülkeyi karıştırdı Hükümet karşıtları Meclis önünde toplanacak Netanyahu'nun kararı ülkeyi karıştırdı! Hükümet karşıtları Meclis önünde toplanacak
11:59 Mersin’de oltaya yavru köpekbalığı takıldı Mersin'de oltaya yavru köpekbalığı takıldı
11:31 Bayram ziyaretinde CHP’den AK Parti’ye ’’asgari ücret’’ çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye ''asgari ücret'' çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz
11:27 Mehmet Şimşek mesajı vermişti Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor Mehmet Şimşek mesajı vermişti! Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor
11:22 İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti
13:22 Konserinde kendisinden geçen Selen Görgüzel, çılgınlar gibi göbek attı Konserinde kendisinden geçen Selen Görgüzel, çılgınlar gibi göbek attı
11:59 Yetiştiricilerden çoban isyanı: 50 bin lira maaşa çalıştıracak çoban bulamıyorlar Yetiştiricilerden çoban isyanı: 50 bin lira maaşa çalıştıracak çoban bulamıyorlar
11:38 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasında Vatan Şaşmaz’ı anarken duygusal anlar yaşadı Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasında Vatan Şaşmaz'ı anarken duygusal anlar yaşadı
11:27 Bayramda İstanbul’da ulaşım krizi: Vatandaşlar yolculuk paylaşımına yöneldi Bayramda İstanbul'da ulaşım krizi: Vatandaşlar yolculuk paylaşımına yöneldi
11:05 MHP’li isim uyardı, AK Partili Yıldız masadaki çikolatanın tadına bakmak zorunda kaldı MHP'li isim uyardı, AK Partili Yıldız masadaki çikolatanın tadına bakmak zorunda kaldı
10:59 Döviz kurları haftaya düşüşle başladı Döviz kurları haftaya düşüşle başladı
10:50 CHP’yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu’na “Özel’in yerine İmamoğlu’nu getirelim“ teklifi yaptılar CHP'yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu'na "Özel'in yerine İmamoğlu'nu getirelim" teklifi yaptılar
10:35 Kriz onları da vurdu Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor Kriz onları da vurdu! Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor
10:34 Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti CHP’li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti! CHP'li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 14:17:57. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Siyasi Partiler ve Derneklerle Bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement