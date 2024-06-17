Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Siyasi Partiler ve Derneklerle Bayramlaştı

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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ilçedeki siyasi partilerle ve derneklerle bayramlaştı. Başkan Özer, "Ben bütün şehrin belediye başkanıyım. Adil, eşit, kapsayıcı ve ulaşılabilir bir model inşa etmek için gece gündüz demeden çalışıyorum. Sizlerin de desteğiyle ilçemizi çok daha iyi yerlere taşıyacağız" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında ilçedeki siyasi partiler ve derneklerle bayramlaştı. Özer, CHP, DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi ilçe başkanlıklarını ziyaret etti. Siyasi partilerin yanı sıra İstanbul Samsun Dernekler Federasyonu, Erenler Eğitim ve Kültür Vakfı, Esenyurt Alevi Bektaşi Kültür Derneği Merkez Cemevi, Giresun Derneği ile Doğu Güneydoğu İstişare Heyeti'ni de ziyaret eden Özer, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Başkan Özer, "Ben bütün şehrin belediye başkanıyım. Adil, eşit, kapsayıcı ve ulaşılabilir bir model inşa etmek için gece gündüz demeden çalışıyorum. Bütün çabamız iyi niyetle tüm halkı kucaklamak ve halkın bize emanet ettiği görevi halk adına yerine getirmek. Bu noktada sizlerin de desteğiyle ilçemizi çok daha iyi yerlere getireceğiz. Kardeşlik duygularıyla şehrimizin meselelerini istişare ederek birlikte yol yürümekten her zaman memnun olacağız. Daha özgür, daha güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle" diye konuştu.

Öte yandan Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla da bayramlaşan Özer, kendisini bekleyen çocuklara bayram harçlığı dağıttı.