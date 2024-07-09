Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sünnet edilen çocukları ziyaret etti

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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, geleneksel olarak düzenlenen toplu organizasyonda sünnet edilen çocukları hastanede ziyaret etti. Özer, "Eylül ayı içinde de bütün çocuklarımızı aileleriyle birlikte bir araya toplayacağız. Onlara bir sünnet şöleni, sünnet düğünü yapacağız" dedi.

Esenyurt Belediyesi, ilçede yaşayan çocukları modern cerrahi yöntemlerle sünnet ettiriyor. Bin 600 çocuğun kaydının alındığı sünnet operasyonu özel bir hastanede tek kişilik odalarda ve steril bir ortamda gerçekleşiyor.

Çocuklara hastanede moral ziyaretinde bulunan Başkan Özer, ailelerin heyecanına ortak oldu. Hazırlanan alanda çocuklar ile sünnet hatırası fotoğrafı çektiren Başkan Özer, Esenyurt halkı adına çocukların kirveliğini üstlendiğini belirterek, eylül ayı içerisinde düzenlenecek sünnet düğününe tüm vatandaşları davet etti.

Operasyon öncesi yaptığı açıklamada çocukların her zaman yanında olacağını belirten Özer, şunları söyledi:

"Esenyurt Belediyesi olarak bu sene bin altı yüz çocuğumuzu sünnet ettireceğiz. Şimdiye kadar sekiz yüz çocuğumuzun sünnet operasyonu tamamlandı. Bundan sonra eylül ayına kadar peyderpey 800 çocuk daha sünnet olacak. Şimdi hastanede sünnet olacak çocuklarımız ve aileleri ile birlikteyiz. Ben de sizler adına, yani Esenyurt halkı adına bu değerli çocuklarımızın kirveliğini yapıyorum. Eylül ayı içinde de bütün çocuklarımızı aileleriyle birlikte bir araya toplayacağız. Onlara bir sünnet şöleni, sünnet düğünü yapacağız. Sünnet giysilerini, hediyelerini takdim edeceğiz ve bu çocuklarımızın şehrimize, ülkemize faydalı birer vatandaş olabilmeleri yolunda daima yanlarında olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Çocuklarımıza sağlık ve sıhhat diliyorum."