Esenyurt Belediye Başkanı Özer'den TBB'ye Ziyaret

"Kent uzlaşısı" davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen ve yerine kayyım atanan ve tahliye edilmesine rağmen belediye başkanlığı görevine dönemeyen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Türkiye Barolar Birliği'ni ziyaret etti. Özer, ziyaret kapsamında TBB Başkanı Erinç Sağkan ile görüştü. Görüşmede, TBB Başkan Yardımcısı Ercan Demir ile Başkan Danışmanları Veli Küçük ve Kasım Akbaş da yer aldı. Ziyarete Seraf Özer de eşlik etti."