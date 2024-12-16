Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Tutuklandı, 11 Kişi Daha Hapis

Güncel

(İSTANBUL) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, cuma günü gözaltına alınan 12 kişiden 11'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Aralık'ta gözaltına alınan 12 kişi İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılanlardan 11'i hakkında tutuklama kararı verildi, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık, "Soruşturma sonucunda şüpheli Ahmet Özer'in mensubu olduğu KCK/TDÖ bağlantı ve faaliyetlerine ilişkin yeni tespitlere ulaşılmış olup, soruşturma genişletilerek devam edecektir" açıklamasını yaptı.