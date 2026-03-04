(ANKARA) - Yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya'yı ziyaret etti.

Yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya'yı makamında ziyaret etti. Özer, sosyal medya hesabından konuya ilişkin, "Yeni Yol Grubu Başkanı, değerli dostum Sn Bülent Kaya'yı TBMM'de makamında ziyaret ederek gündemdeki konuları konuşma fırsatı bulduk. Bülent Beyin, gerek haksız tutukluluk sürecimde gerekse de sonrasındaki süreçte hukuk ve demokrasi adına yaptığı katkılar ve gösterdiği duruş çok değerliydi. Kendisine bu değerli katkıları ve misafirperverliği için teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.