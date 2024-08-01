Esenyurt Belediyesi Ağaçları Teke Böceğine Karşı İlaçlıyor

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Haniye\'ye yapılan suikast bir ilimizde ortalığı karıştırdı

(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi, ağaçların gövde ve dallarında oyuklar açarak ölmelerine neden olan turunçgil uzun antenli teke böceğine karşı ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Esenyurt Belediyesi ekipleri, ekosistemin ve halk sağlığın korunması için çalışmalarını sürdürerek, ilçe genelindeki ağaçları teke böceğine karşı ilaçlıyor. Belediye'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ayrıca, hastalıklı ağaçları kış başında imha edip yerine yenilerini dikerek ağaçların ve ekosistemin zarar görmemesini sağlıyor.