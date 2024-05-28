Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, ilçeyi afetlere hazırlıyor

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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESAK), bünyesindeki gönüllü personeli bilinçlendirerek ilçeyi olası afetlere hazırlıyor.

ESAK, bünyesindeki gönüllü arama-kurtarma personeline deprem bilinçlendirme ve ilk yardım eğitimi veriyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in talimatıyla verilen eğitimlerde personel, ilk yardım eğitimlerinin yanı sıra olası bir doğal afette gerekli olan ekipmanların kullanımını da öğreniyor.

Doğal afetlere yönelik eğitimlerin ilçe genelinde devam edeceğini belirten ESAK personeli Ömer Faruk Akbalık, "Eğitimlerimiz aralıksız olarak devam ediyor. Gerekli malzemelerin kullanımını hatırlamak, öğrendiğimiz deprem bilinci eğitimini ve ilk yardımla ilgili bilgileri tekrar etmek için eğitimlerimiz önem teşkil ediyor. Olası bir doğal afet ya da kaza anında yaralı vatandaşlara yardımcı olabilmek adına bu eğitimlerimizi sık sık gerçekleştiriyoruz. Öğrendiğimiz teorik bilgileri de pratiğe döküyoruz" dedi.