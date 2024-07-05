Esenyurt Belediyesi, Ardahan Göle, Muş Varto ve Van Muradiye belediyeleri ile kardeş ilçe olacak - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi, Ardahan Göle, Muş Varto ve Van Muradiye belediyeleri ile kardeş ilçe olacak

Esenyurt Belediyesi Temmuz ayı meclisinde Ardahan Göle, Muş Varto ve Van Muradiye belediyeleri ile kardeş ilçe olunması için verilen teklif oy birliği ile kabul edildi. Kardeş belediyelerle ekonomik ve sosyal ilişkiler geliştirilerek kültür, sanat, spor gibi alanlarda ortak faaliyet ve projeler yürütülecek.

05.07.2024 13:44
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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi Temmuz ayı meclisinde Ardahan Göle, Muş Varto ve Van Muradiye belediyeleri ile kardeş ilçe olunması için verilen teklif oy birliği ile kabul edildi. Verilen karar ile birlikte kardeş belediyelerle ekonomik ve sosyal ilişkiler geliştirilerek kültür, sanat, spor gibi alanlarda ortak faaliyet ve projeler yürütülecek.

Esenyurt Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi yapıldı. Meclis Başkan Vekili Oktay Kılıç'ın başkanlığında gerçekleşen mecliste, Ardahan Göle, Muş Varto ve Van Muradiye belediyeleri ile kardeş kent olunmasına ilişkin madde komisyondan geçerek meclis oylamasına sunuldu. Yerel yönetimler arası ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla görüşülen madde oy birliği ile kabul edildi. Bu çerçevede, kardeş belediyelerle ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler yürütülmesi, arsa, bina ve benzeri tesislerin yaptırılması, kiralanması ya da tahsis edilmesine ilişkin protokol imzalanabilecek.?

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediyesi, Ardahan Göle, Muş Varto ve Van Muradiye belediyeleri ile kardeş ilçe olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi, Ardahan Göle, Muş Varto ve Van Muradiye belediyeleri ile kardeş ilçe olacak - Son Dakika
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