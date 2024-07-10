Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nde Yaz Dönemi Eğitimleri Başladı - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nde Yaz Dönemi Eğitimleri Başladı

Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nde yaz dönemi eğitimleri başladı. Çocuklar, 3 farklı dalda 5 hafta sürecek eğitimlerde teorik ve uygulamalı eğitim alacaklar.

10.07.2024 14:08
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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nde yaz dönemi eğitimleri başladı. 3 farklı dalda 5 hafta sürecek eğitimlerde çocuklar, hem teorik hem de uygulamalı eğitim alarak, atölye programını tamamlayacak.

Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nin eğitimleri, hız kesmeden devam ediyor. 2011-2017 yılları arasında doğan çocukları kapsayan yaz dönemi eğitim programında, uzay bilimleri, yaşayan matematik, İngilizce gibi dersler yer alıyor. Alanında uzman öğretmenlerin verdiği eğitimlerde, teorik bilgilerin yanı sıra deneyler de yapılarak, öğrenmede kalıcılık amaçlanıyor. Atölyelerle sevdikleri alanlara yönelik dersleri seçen çocuklar hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de öğreniyor. Belediye Başkanı Ahmet Özer'in öncülüğünde üniversitelerle imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, eğitimlerle çocukların bilişsel ve zihinsel gelişimine katkı sunuluyor.

"Hem eğlenceli vakit geçiriyorlar hem de öğreniyorlar"

Çocuk Üniversitesi'nde matematik dersi öğretmeni olan Demet Yavuz, Esenyurtlu çocukların her zaman yanında olacaklarını belirterek, "Üniversitemizde çocuklarla beraber hem eğlenerek hem de öğrenerek verimli çalışmalar yapıyoruz. Yaz dönemi eğitimlerini de bu şekilde tamamlayacağız. Burada amacımız çeşitli aktiviteler yaparak derslerimizi eğlenceli hale getirip, çocuklarımızın öğrenmelerinde kalıcılık sağlamak. Ayrıca bazı çocukların matematik dersine olan ön yargılarını da ortadan kaldırmış oluyoruz" dedi.

"Çocuklar mutlu olarak, severek geliyorlar"

Üniversitedeki atölyelere çocuğunu getiren anne Ebru Arlı da "Bu derslere çocuklar eğlenerek, mutlu olarak ve severek geliyorlar. Çeşitli konular hakkında bilgi sahibi olup, yeni şeyler öğrenmiş oluyorlar. Yeni başlayan yaz programı nedeniyle hem çocuklar hem bizler çok heyecanlıyız. Umarım bu dersler devam edecek, bizler de mümkün oldukça katılım sağlayacağız" diye konuştu.

Üniversitede derslere düzenli katılan Alya Zümra Çıl ise "Bu gün İngilizce dersi vardı. Derste aile konusunu işledik. Ders çok eğlenceliydi. Öğretmenimin anlattığı konuları evde tekrar etmek için notlar aldım. Öğretmenimiz bize sorular sordu, biz de o sorulara İngilizce olarak cevaplar verdik. Çok mutluyum, umarım bu dersler her zaman devam eder" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nde Yaz Dönemi Eğitimleri Başladı - Son Dakika

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