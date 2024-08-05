Esenyurt Belediyesi, çocuklara afet farkındalık eğitimleri düzenliyor

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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi, ilçedeki kreşlerde eğitim gören çocuklar için "Afet Farkındalık Eğitimleri" düzenliyor. Oyunlar ve drama etkinlikler eşliğinde, uzmanlar tarafından verilen eğitimlerle olası afetlere karşı çocuklar bilinçlendiriliyor.

Esenyurt Belediyesi'nin deprem dirençli kent çalışmaları kapsamında ilçedeki kreşlerde eğitim gören çocuklar deprem, sel, yangın gibi afetlere karşı bilinçlendiriliyor. Alanında uzman öğretmenler tarafından verilen eğitimlerde çocuklar oyunlarla ve yaşlarına uygun eğitim programıyla acil durumlarda nasıl davranması gerektiğini öğreniyor.

Eğitimlerin içeriğine değinen drama ve tiyatro eğitmeni Nihat Çetinkaya, "Bugün burada çocuklara afet bilincini aşılamak ve onlara herhangi bir afet sırasında ne yapacaklarını öğretmek için bir eğitim hazırladık. Bu eğitimi ise drama ile yaptık. Çünkü dramada biz, çocukları hayata hazırlıyoruz, onlara deneyim kazandırıyoruz. Bu da daha çok etkili oluyor. Bugün de İstiklal Kreşi'mizde 4-5 yaş arası çocuklarımızla böyle bir etkinlik yaptık. Çok da verimli geçti. Diğer kreşlerimizde de bu eğitimlere hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.