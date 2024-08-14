Esenyurt Belediyesi Engelli ve Yaşlılara Hasta Nakil Ambulans Hizmeti Sunuyor

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Bir garip \'kiralık\' ilanı! Görenler dönüp bir daha bakıyor

(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi, 'Hasta Nakil Ambulans Hizmeti' ile engelli ve yaşlı vatandaşlara, sağlık kurumlarına ulaşım desteği sağlıyor.

Esenyurt Belediyesi ilçede yaşayan vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak çözümler üretmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Ahmet Özer'in başlattığı çalışma ile Engelliler Koordinasyon Şefliği'ne bağlı ekipler, hastaneye gitme imkanı olmayan yaşlı ve engelli vatandaşları, tam donanımlı ambulanslarla sağlık kuruluşlarına ulaştırıyor. Tedavileri tamamlanan ve taburcu olan hastalar ise yeniden hastanelerden alınarak evlerine bırakılıyor.

Ayda yaklaşık 598 hastaya ambulans hizmeti veren birim, yılda 8 bin hastanın ulaşımını sağlamayı hedefliyor. Belediye yetkilileri, bu yöndeki projelerin artarak devam edeceğini belirtti.