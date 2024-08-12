Esenyurt Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında toplu sözleşme imzalandı

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Esenyurt Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında işçiler için toplu sözleşme imzaladı.

Eski Belediye Bahçesi'nde imzalanan toplu sözleşme töreninde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Özer, sözleşmenin çalışanlara birçok yeni hak getirdiğini söyledi.

Anlaşmadan yaklaşık 30 çalışanın faydalanacağını belirten Özer, engelli ve birinci derece engelli yakını personelin de unutulmadığını ifade etti.

Özer, maddi artışın yanı sıra doğum ve izin gibi birçok konuda da çalışanlara ek imkanlar tanındığını sözlerine ekledi.